İngiltere’de sigara alma yaşı artırılacak

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid’in, İngiliz çocuk yardım kuruluşu Barnardo’s’un eski üst düzey yöneticisi Javed Khan’dan sigara kullanımının azaltılmasına ilişkin talep ettiği raporda, sigara satın alabilme yaşının her yıl kademeli olarak artırılması önerisi gündeme geldi.

Ülkede 18 olarak belirlenen sigara satın alabilme yaşının her yıl 1 yıl artırılarak, tütün ürünlerine ulaşımın zorlaştırılması ve böylelikle hükümetin, 2030’a kadar sigara içerenlerin oranının yüzde 5’in altına düşürülmesi hedefine (Smokefree 2030) ulaşması amaçlanıyor. Raporda, hükümete, ülke genelinde tütün bulunabilirliğini sınırlandırmak için tüm çevrim içi tütün ürünleri satışını yasaklaması ve süpermarketlerin de satışlarını durdurması çağrısında bulunuldu. AA

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