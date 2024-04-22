İngiltere'deki sağlık çalışanları: Gazze'de sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda

İngiltere'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda meslektaşının katledildiğini belirterek, dünyanın dört bir yanındaki sağlıkçılardan "Gazze'de kalıcı acil ateşkes" çağrılarını desteklemesini talep etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gazze'de öldürülen sağlık çalışanları için düzenlenen anma törenine katılan İngiliz fizyoterapist Rachel Moses, ergoterapist Jordan Rivera ve klinik araştırma uzmanı Taby Khan, Gazze'deki insani kriz ve zor şartlarda hizmet veren meslektaşlarının durumuna ilişkin AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

Fizyoterapist Moses, 7 yılı aşkın süredir İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Filistinliler için Tıbbi Yardımda (MAP) gönüllü görev yaptığını, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla birçok kez Gazze'de bulunduğunu anlattı.

Gazze'de, sağlık altyapısının 7 Ekim 2023'ten önce de kısıtlama ve ambargolara maruz kaldığını, standartların çok altında hizmet verildiğini söyleyen Moses, "Şimdi ise sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. Faaliyette olan sadece bir avuç hastane var ve çok sayıda sağlık çalışanı ile yardım görevlisi öldürüldü, yaralandı ve yerlerinden edildi." dedi.

İngiliz fizyoterapist Moses, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de şu ana kadar 39'dan fazla fizyoterapistin öldürüldüğünü bildiklerini, birçoğunu ise şahsen tanıdığını dile getirdi.

Gazze'de 3 Ocak'ta İsrail'in saldırısında öldürülen 35 yaşındaki Filistinli fizyoterapist Ouda'yı yakından tanıdığını aktaran Moses, 2 çocuk sahibi Ouda'nın çok nazik ve cömert olduğunu, Mısır'da kas-iskelet sistemiyle ilgili ileri fizyoterapi eğitimi almak için eğitim bursu almaya hak kazandığını ifade etti.

Moses, meslektaşının, kendisini işine adamış bir fizyoterapist olduğunu, aynı zamanda futbolu çok sevdiğini ve Real Madrid taraftarı olduğunu söyledi.

Ouda'nın öldürülmesinin, fizyoterapistler ve Gazze halkı için çok trajik kayıp olduğunu vurgulayan Moses, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, insanlığın tarafındayız. Sizin (Filistinlilerin) sesiniz olmak için buradayız. Susturulmayacağız, durdurulmayacağız ve elimizden geldiği sürece insan haklarınızı savunmaya devam edeceğiz. Bu yüzden sağlık çalışanları olarak dünya çapında birleşmemiz gerekiyor. Bu, herhangi birimiz olabiliriz. Hastanenizde ya da evinizde oturduğunuzu ve bunun sizin başınıza geldiğini düşünün.

Sadece birinin nerede doğduğuna bağlı olarak insanlar bunun kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık camiasını, daha fazla ölümü önlemek için kalıcı acil ateşkes çağrısında bize katılmaya davet ediyorum. Herkesin bir sesi var ve bunu insanlığın iyiliği için kullanmalıyız."

"Sağlık sisteminin nasıl çökertildiğini görmek gerçekten utanç verici"

İngiliz ergoterapist Rivera, Gazze'de durumun dehşet verici olduğuna işaret ederek, "Sağlık sisteminin nasıl çökertildiğini, insanların orada nasıl tedavi edildiğini görmek gerçekten utanç verici." dedi.

Gazze'de acil ateşkes çağrılarını destekleyen Rivera, "Hükümetimizin derhal ateşkes çağrısında bulunmasını ve İsrail'e silah satışını durdurmasını istiyorum çünkü İngiliz halkı olarak yaşananların bir parçası olduğumuzu bilmek gerçekten korkunç." diye konuştu.

Rivera, Filistinli sağlık çalışanlarının cesaretini takdir ettiklerini ve onlarla dayanışma içinde olduklarını dile getirerek, "Sizi düşünüyoruz, sizin için sesimizi çıkarıyor ve mücadele ediyoruz. Ne zaman böylesi bir anma töreni ya da protesto düzenlesek, bunun nedeni Gazze'de ateşkes sağlanması ve her şeyin daha iyi olması için bir şeyler yapmak istememizdir." ifadesini kullandı.

İsrail'e durması gerektiğini söyleyecek güce sahip olanlara da çağrıda bulunmak istediğini belirten Rivera, şunları kaydetti:

"Lütfen olanları durdurun çünkü İsrail'e durmaları gerektiğini söyleyecek güce sahip olanlar sizlersiniz çünkü bizler, bireyler olarak, bunu yapamayız. Bu, politikacıların işi. İktidardaki insanların, onları (Filistinlileri) kurtarması gerekiyor. İsrail durmak zorunda çünkü bu şekilde devam edemez. Gelecekte geriye dönüp baktığımızda, insanların seslerini çıkarmadığı için gerçekten utanacaklarını düşünüyorum."

"Meslektaşlarımızın katledilmesini ve kıyıma uğramasını izleyemeyiz"

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminde (NHS) klinik araştırma uzmanı olarak görev yapan Taby Khan da İsrail'in saldırılarında 600'den fazla sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 36 hastanenin yerle bir edildiğini ve sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü anlattı.

Gazze'de Şifa Hastanesinin tahrip edildiğini, doktorların, hemşirelerin ve fizyoterapistlerin infaz edildiğini söyleyen Khan, sağlık çalışanlarının gözleri bağlı şekilde kamyonetlere doldurularak alıkonduğunu ifade etti.

Khan, "İşte bu yüzden sokaklara çıktık. Boş boş oturup meslektaşlarımızın katledilmesini ve kıyıma uğramasını izleyemeyiz." dedi.

Gazze'de yaşananlarının çok üzüntü verici olduğunu vurgulayan Khan, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar olurken, İngiltere'de bunları izlerken travma geçiriyoruz. Öyleyse nasıl olur da İngiltere hükümetinin, bizim adımıza bu savaş suçlarını finanse etmesine izin verebiliriz? Taleplerimiz, tam bir silah ambargosudur. İngiliz hükümetinin, İsrail'i silahlandırmayı durdurmasını istiyoruz. Kalıcı ateşkes istiyoruz. İşgalin sona ermesini istiyoruz ve taleplerimiz karşılanana kadar durmayacağız."

Khan, Filistinli sağlık çalışanları için paylaştığı mesajında da "Sizler ilham vericisiniz. Sizler gerçek kahramanlarsınız. Biz, sizi görüyoruz, dünya sizi görüyor, sizin fedakarlığınızı görüyoruz. Sırf hastalarınızı tedavi edebilmek için hayatınızı feda ediyorsunuz ve hepimize örnek oluyorsunuz. Sizi unutmayacağız." ifadesini kullandı.