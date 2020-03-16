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16 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İngiltere'den vatandaşlarına: 'Doktora gitme, eve kapan'

16 Mart 2020, Pazartesi 20:45
İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlara sağlık hizmetine başvurmadan eve kapanma tavsiyesinde bulundu.

NHS internet sitesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rehberinde, yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlardan 7 gün boyunca kendilerini eve kapatmaları istendi.

 

Bu belirtileri bulunanların doktora veya hastaneye başvurmaması istenen rehberde, İngilizlere sadece durumlarının ağırlaşması veya 7 günde iyileşmemesi halinde telefonda acil sağlık tavsiyesi verilen "111" numarasını aramaları salık verildi.

Rehberde, vatandaşlara ilk aşamada Kovid-19 testi yapılmayacağı, kendilerini eve kapamalarının yeterli olacağı vurgulandı.

"4 aya kadar eve kapanma" tavsiyesi

İngiltere’de hükumetin de 70 yaşın üzerindeki vatandaşlara kendilerini 4 aya kadar eve kapanmalarını tavsiyeye hazırlandığı belirtiliyor.

Öte yandan İngiliz hükumeti, salgının ağırlaşması halinde yoğun bakıma ihtiyaç duyacak hastaların sayısının on binleri bulmasını bekliyor. Hükumet, bu senaryoya hazırlık kapsamında, ülkedeki tıbbi ekipman üreticilerine "çok fazla solunum cihazı üretmeleri" çağrısı yaptı.

İngiltere'de, halihazırda toplam 5 bin solunum cihazı bulunduğu belirtiliyor.

"Sürü bağışıklığı"

Ülkede hükumetin bilim danışma heyetinin belirlediği salgınla mücadele stratejisi de tartışılıyor.

"Sürü bağışıklığı" adı verilen bu stratejiyle, toplumun yüze 60’ına virüsün bulaşması ve bu kesimin virüse karşı bağışıklık geliştirmesi beklenecek.

Hükumetin, okulları kapatma kararı almaması da bu stratejiye bağlanıyor.

Ancak bir grup vatandaşın, İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde başlattığı kampanyayla hükumetin bu tutumunu değiştirmesi isteniyor.

Hükumetten, okulların en kısa sürede kapatılmasını talep eden kampanya kapsamında, şu ana kadar 597 bin imza toplandı.

Bilim adamlarından açık mektup

Hafta sonu da 200'den fazla bilim adamı açık bir mektup yayımlayarak, hükümetten; salgını önlemeye dönük daha radikal tedbirler almaya çağırmıştı.

Mektupta, özellikle sosyal mesafe ve toplantıların önlenmesine dönük tedbirlerin önemi vurgulanmıştı.

İngiltere futbol müsabakaları, nisana kadar askıya alınmış, aralarında Londra Kitap Fuarı'nın da yer aldığı çok sayıda uluslararası etkinlik iptal edilmişti.

Bugün itibarıyla 1543 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, 35 kişi ise salgına bağlı olarak öldü.

AA

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