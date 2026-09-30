Pilotlar kavga edince "uçak kaçırıldı" alarmı verildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv uçuşunu yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunması İsrail'e gergin dakikalar yaşattı. Acil durum ihbarının sebebinin ise pilotların kavgası olduğu ortaya çıktı

İsrail basınında yer alan bir haberde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı Dubai-Tel Aviv uçuşunu yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu belirtildi. Haberde, pilotların kokpitte kavga ettiği kaydedildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

ŞİRKET 'GÜVENLİK İHLALİ' OLMADIĞINI BİLDİRDİ

İsrail merkezli Kanal 12'de yer alan bir haberde, bugün sabah Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçuşunda uçak, önce acil durum anlamına gelen 7700 kodunu, ardından uçak kaçırıldığını işaret eden 7500 kodunu gönderdi. Haberde, birkaç dakika süren bu durumun ardından havayolu şirketinin, uçuş sırasında pilotların kokpitte kavga ettiğini ve bunun pilotlardan birinin bilincini kaybetmesine yol açtığını açıkladığı aktarıldı. Şirketin açıklamasında bir güvenlik ihlali yaşanmadığı belirtildi.

DAKİKADA 14 BİN FİT HIZLA ALÇALDI

Haberde, "Yetkililer, pilotlardan birinin uçağı düşürerek intihara teşebbüs ettiği ve İsrailli yolcuların bunu önlemek için müdahalede bulunduğu yönündeki şüpheleri de araştırdı. Uçağın irtifa kaybı oldukça şiddetliydi. Uçak dakikada 14 bin fit hızla alçaldı" denildi.

KAÇIRILMA ZANNEDİLDİ

Uçak kaçırma sinyalinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının havalandırıldığı ifade edilerek, saat 09.30'da son sinyalin alındığı ve uçağın takip sistemlerinden kaybolduğu kaydedildi. Olayın Ürdün hava sahası üzerinde meydana geldiği bilgisine yer verildi. Dakikalar sonra uçak ile yeniden bağlantı sağlandığı belirtilerek, "Bu süre zarfında İsrailli yetkililer bir uçak kaçırma olayı yaşandığından şüphelendi. Saat 09.50 civarında durum netleşti. Uçuş ekibi arasında yaşanan bir kavga, bu sıra dışı olaya sebep olmuştu" ifadelerine yer verildi.

ÖNCE İSRAİL, SONRA SUUD JETLERİ EŞLİK ETTİ

Haberde, "Uçak, Suudi Arabistan'da iniş yapması için yönlendirildi. Saat 10.00 civarında Suudi topraklarına inene kadar, önce İsrail savaş uçakları, ardından yaklaşırken Suudi jetleri tarafından, kendisine eşlik edildi. Olay sırasında Başbakan ve Savunma Bakanı, üst düzey savunma yetkilileriyle acil durum görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Harekat Dairesi Başkanı, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı ve diğer komutanlarla bir durum değerlendirmesi yaptı" bilgilerine yer verildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bir havacılık olayıyla ilgili endişelerin ardından Başbakan Netanyahu bu konuyla ilgili istişarelerde bulundu ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Olay kontrol altına alınmış olup, İsrailli yolcuların güvenli bir şekilde İsrail'e geri dönmeleri için tüm önlemler alınmaktadır" denildi. (ANKA)