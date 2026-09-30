"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Pilotlar kavga edince "uçak kaçırıldı" alarmı verildi

30 Eylül 2026, Çarşamba 13:15
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv uçuşunu yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunması İsrail'e gergin dakikalar yaşattı. Acil durum ihbarının sebebinin ise pilotların kavgası olduğu ortaya çıktı

 

İsrail basınında yer alan bir haberde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı Dubai-Tel Aviv uçuşunu yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu belirtildi. Haberde, pilotların kokpitte kavga ettiği kaydedildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

ŞİRKET 'GÜVENLİK İHLALİ' OLMADIĞINI BİLDİRDİ

İsrail merkezli Kanal 12'de yer alan bir haberde, bugün sabah Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçuşunda uçak, önce acil durum anlamına gelen 7700 kodunu, ardından uçak kaçırıldığını işaret eden 7500 kodunu gönderdi. Haberde, birkaç dakika süren bu durumun ardından havayolu şirketinin, uçuş sırasında pilotların kokpitte kavga ettiğini ve bunun pilotlardan birinin bilincini kaybetmesine yol açtığını açıkladığı aktarıldı. Şirketin açıklamasında bir güvenlik ihlali yaşanmadığı belirtildi. 

DAKİKADA 14 BİN FİT HIZLA ALÇALDI

Haberde, "Yetkililer, pilotlardan birinin uçağı düşürerek intihara teşebbüs ettiği ve İsrailli yolcuların bunu önlemek için müdahalede bulunduğu yönündeki şüpheleri de araştırdı. Uçağın irtifa kaybı oldukça şiddetliydi. Uçak dakikada 14 bin fit hızla alçaldı" denildi.

KAÇIRILMA ZANNEDİLDİ

Uçak kaçırma sinyalinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının havalandırıldığı ifade edilerek, saat 09.30'da son sinyalin alındığı ve uçağın takip sistemlerinden kaybolduğu kaydedildi. Olayın Ürdün hava sahası üzerinde meydana geldiği bilgisine yer verildi. Dakikalar sonra uçak ile yeniden bağlantı sağlandığı belirtilerek, "Bu süre zarfında İsrailli yetkililer bir uçak kaçırma olayı yaşandığından şüphelendi. Saat 09.50 civarında durum netleşti. Uçuş ekibi arasında yaşanan bir kavga, bu sıra dışı olaya sebep olmuştu" ifadelerine yer verildi. 

ÖNCE İSRAİL, SONRA SUUD JETLERİ EŞLİK ETTİ

Haberde, "Uçak, Suudi Arabistan'da iniş yapması için yönlendirildi. Saat 10.00 civarında Suudi topraklarına inene kadar, önce İsrail savaş uçakları, ardından yaklaşırken Suudi jetleri tarafından, kendisine eşlik edildi. Olay sırasında Başbakan ve Savunma Bakanı, üst düzey savunma yetkilileriyle acil durum görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Harekat Dairesi Başkanı, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı ve diğer komutanlarla bir durum değerlendirmesi yaptı" bilgilerine yer verildi. 

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bir havacılık olayıyla ilgili endişelerin ardından Başbakan Netanyahu bu konuyla ilgili istişarelerde bulundu ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Olay kontrol altına alınmış olup, İsrailli yolcuların güvenli bir şekilde İsrail'e geri dönmeleri için tüm önlemler alınmaktadır" denildi.  (ANKA)

Etiketler: İsrail, Tel Aviv, Dubai, uçak kaçırma, Flydubai
Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arayüz Kampanyası'nın Gençlik Araştırması: Gençlerin yüzde 40’ı geçinemiyor

    CENTCOM: ABD güçleri Erbil'den ayrıldı

    TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 123 bin 130 TL

    Palandöken, TESK Genel Kurulu'nda liste çıkarmıyor

    Pilotlar kavga edince "uçak kaçırıldı" alarmı verildi

    Netanyahu bir savaş suçlusudur

    Millet yolsuzlukla mücadele bekliyor

    “SPK, Borsa İstanbul ve BDDK yönetimleri değişsin”

    Ekonomideki sessiz kriz büyüyor

    Emekli deniz piyadesi Joseph: Netanyahu hesap vermeli

    Şimdi de Aksa’da dans etti!

    Elif Çakır: “Affını” isteme imkânı tanınmamalıydı

    10 yıl önce 40 litre alıyorduk

    Dünya neden ölümlü, ahiret ölümsüzdür?

    Karşımızda bir yangın var

    Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

    Bediüzzaman Sempozyumu’nda dünya krizlerine çözüm aranacak

    Mutfakta alarm

    Millet yolsuzlukla mücadele bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yazarımız M. Latif Salihoğlu vefat etti
    Genel

    Elif Çakır: “Affını” isteme imkânı tanınmamalıydı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Millet yolsuzlukla mücadele bekliyor
    Genel

    Ekonomideki sessiz kriz büyüyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    10 yıl önce 40 litre alıyorduk
    Genel

    “Yapay zekâda duygu ve vicdan yok”
    Genel

    “SPK, Borsa İstanbul ve BDDK yönetimleri değişsin”
    Genel

    Şimdi de Aksa’da dans etti!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.