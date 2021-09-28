"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

İngiltere İşçi Partisi'nden İsrail'e yaptırım kararı

28 Eylül 2021, Salı 09:57
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, İsrail'in, Filistin halkına Apartheid rejimi uyguladığını belirten önergeyi kabul ederek, ülkesinin İsrail'le silah ticaretine son vermesi çağrısında bulundu.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın başkanlığında düzenlenen partinin sonbahar konferansında, yasa dışı eylemleri nedeniyle İsrail'e karşı yaptırımların desteklenmesi, İngiltere'nin İsrail'le silah ticaretini durdurması ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ticaretin sonlandırılmasının talep edildiği önergeye destek verildi.

Parti üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen önergede, "Filistin topraklarının hızlandırılmış yerleşim inşası yoluyla fiili ilhakı ve İsrail'in, ilhaka devam etme niyetine yönelik açıklamalarının yanı sıra Filistin'in kendi kaderini tayin etme ihtimalini ortadan kaldırmaya niyetli olduğu her zamankinden daha açık." ifadesi kullanıldı.

Batı Şeria'nın işgalinin ve Gazze ablukasının sona ermesinin talep edildiği önergede, Filistinlilerin evlerine dönme hakkı desteklendi.

Ayrıca, önergede, "Konferans, Filistin'de devam eden Nekbe'yi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldıran militarize şiddetini, Şeyh Cerrah'tan zorla yerinden edilmeyi ve Gazze'ye yönelik ölümcül saldırıyı kınıyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), söz konusu önergeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.

Önerge, İşçi Partisi liderliği için bağlayıcı olmamakla birlikte parti üyelerinin hala Filistinlilerin haklarını desteklediğine işaret ediyor.

AA

Etiketler: İngiltere İşçi Partisi, İsrail, yaptırım
Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    0-17 yaş arası vaka sayısında artış var

    Erdoğan, yarın Rusya'ya gidecek

    Hulusi Akar'dan Rusya'ya tepki

    İstanbul'a 8 ayda 4 milyon 854 bin yabancı turist geldi

    Plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı

    Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacak

    İngiltere İşçi Partisi'nden İsrail'e yaptırım kararı

    'ABD, Afganistan'daki operasyonları için Rusya'dan üs istedi' iddiası

    'Harem-i İbrahim Camisi Filistin siyaset sahnesinin ayrılmaz bir parçası'

    Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı

    Suriye: Geri dönmek isteyenlere kapımız açık

    “Dostum Biden” diye gitti, tam tersiyle geri döndü

    'Önce insan hakları'

    'KHK ihraçları ciddi bir kayıp'

    Türkiye'de 27 bin 188 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Erdoğan, parkta yatan gençlerin öğrenci olmadığını iddia etti

    NATO'dan Çin'e şeffaflık çağrısı

    Yemen'deki çatışmalarda 67 kişi öldü

    Tunus’ta tek adamlığa hayır

    Almanya’da Sosyal Demokrat dönem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmam hatipler ve Risale-i Nur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin en dehşetli dönemi
    Ahmet BATTAL

    Çağırın Meclisi, toplansın gelsin
    Osman ZENGİN

    Heykele sinek kondu...
    Faruk ÇAKIR

    Bu taksimi kim savunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Samimî tövbenin basamakları
    Orhan GÜLER

    Nurcular “Demokratlar” çevresinde toplanırken...
    Risale-i Nur'dan

    Vazifemiz ihlâs ile Kur’ân’a hizmet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.