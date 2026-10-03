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3 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

03 Ekim 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şiddetli rüzgârı da Süleyman’a boyun eğdirdik ki, içinde bereketler yarattığımız topraklara doğru onun emriyle eser ve onu alıp götürürdü. Biz her şeyi biliriz.

Enbiyâ Suresi: 81

HADİS:

Hz. Aişe (r.anha) rivayet ediyor: “Resulullahın sözleri tane taneydi. Hak ile bâtılın arasını iyice ayırt ediciydi. Kendisini dinleyen herkes sözlerini anlardı.”

Camiü’s-Sağir, No: 3078

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