Güçlü Meclis için kuvvetler ayrılığı şart

TBMM’nin yeni yasama yılı başlarken, Meclis’in kanun yapma ve yürütmeyi denetleme gücünün zayıfladığına dikkat çekilerek, etkin bir Meclis için kuvvetler ayrılığının şart olduğu vurgulandı.

Ankara - Mehmet Kara

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Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama Yılına başlarken, geride kalan yasama döneminin kanun yapma ve denetim faaliyetleri yeniden gündeme geldi. Geçen yasama yılında kabul edilen kanunların büyük bölümünün torba düzenlemelerden oluşması ve binlerce yazılı soru önergesinin süresinde cevaplanmaması, Meclis’in yasama ve denetim vazifelerine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

BU TABLONUN MUHASEBESİ YAPILMALI

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılına başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, 4. Yasama Yılının karnesini çıkardı.

Her geçen yıl Meclis’in kanun yapma ve yürütmeyi denetleme rolünün daha da zayıfladığını belirten Yeneroğlu, “Kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kalktığı bir düzende Meclis’in yürütmenin onay makamı olmanın ötesinde fazla bir işlevi kalmıyor. Meclis güçsüzleştikçe yalnızca milletvekilleri değil, derdini bu çatı altına taşıyamayan milyonlarca vatandaşımız da sahipsiz kalıyor. Yeni yasama yılına pembe tablolarla değil, bu tablonun muhasebesini yaparak başlamak zorundayız” dedi.

KABUL EDİLEN 19 KANUNUN 16’SI TORBA KANUN

Geçen yasama yılından 36 kanun kabul edildiğini, bunların 15’i uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin, 2’sinin ise bütçe ve kesin hesap kanunu, geriye kalan 19 kanunun 16’sı torba kanun olduğunu belirten Yeneroğlu, “Tek bir ihtisas komisyonunda etraflıca değerlendirilmeyen, sivil toplumun ve uzmanların görüşlerine yeterince başvurulmayan bu düzenlemeler, hukuki güvenliği ve kanunların öngörülebilirliğini zedeliyor. İyi kanun; ihtisas komisyonlarında tartışılan, farklı görüşlerin dinlendiği, Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uygunluğu gözetilen kanundur. Son yıllarda ise Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemelerin, benzer sorunları taşıyan yeni metinlerle yeniden Meclis’in önüne getirildiği bir yasama pratiğiyle karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu. Yeneroğlu, geçen yasama yılında sunulan 14 bin 714 yazılı soru önergesinden yalnızca 1.241’inin süresinde cevaplandığını, 5 bin 955’inin geç cevaplandığını, 5 bin 246’sının ise cevapsız kaldığını belirterek Meclis’in yürütmeyi denetleme vazifesinin zayıfladığını söyledi.

TÜRKİYE AĞIR BİR KRİZDEN GEÇİYOR

Açıklamasını ülkenin içinde bulunduğu tabloya ilişkin değerlendirmesiyle tamamlayan Yeneroğlu, şunları söyledi: “Türkiye ekonomik, toplumsal ve ahlâkî açıdan ağır bir krizin içinden geçiyor. Bir yanda açlık sınırının altında kalan ücretlerle ay sonunu getirmeye çalışan milyonlar ve geçim derdiyle hayatına son veren vatandaşlarımızın yürek yakan haberleri var. Diğer yanda fonlar, hisse senetleri ve kaynağı izaha muhtaç servetlerle örülmüş, birbirinin içine geçmiş ilişkiler var. Bunlar birbirinden bağımsız meseleler değil. Hukukun gücü sınırlamadığı, hesap verme mekanizmalarının işlemediği ve liyakatin değerini yitirdiği bir düzende ekonomik adaletsizliğin, yolsuzluğun ve toplumsal çürümenin derinleşmesi kaçınılmazdır. Türkiye’nin bugün acil olarak yeni bir anayasa metnine değil, mevcut Anayasa’ya uyan bir yönetime ihtiyacı var. Meclis’in yeniden millet adına kanun yapan, yürütmeyi denetleyen ve gerektiğinde ondan hesap sorabilen bir kurum hâline gelmesinin yolu da buradan geçiyor.”