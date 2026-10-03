O ödül Filistinli doktora verilmeli

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Aralık 2024’te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, Avrupa Parlamentosunun (AP) insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü’ne aday gösterildi.

AP’den yapılan açıklamaya göre, Parlamentodaki siyasî gruplar, insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verilen Sakharov Ödülü için adaylarını sundu. Yeşiller ve Sol grupları, Ebu Safiyye’yi aday olarak gösterirken, Sosyalistler ve Demokratlar grubu da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve yetkililerini aday olarak seçti. AP Dışişleri Komitesi (AFET) ve Kalkınma Komitesi (DEVE), 19 Ekim’de ön elemeyi geçen 3 adayı seçecek. AP Başkanı ve grup liderlerinden oluşan AP Başkanlar Konferansı da 22 Ekim’de bu 3 aday arasından kazananı belirleyecek. AA

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