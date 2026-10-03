Hava şartları deniz seferlerini durdurdu

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA

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