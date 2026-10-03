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3 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Yine maden faciası, bir can daha gitti

03 Ekim 2026, Cumartesi 00:53
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki Muhammed Çelik can verdi.

 

Manisa’nın Soma ilçesinde 5 işçinin can verdiği maden faciasının ardından bir acı haber de Zonguldak’tan geldi. Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Muhammed Çelik, çalışma arkadaşları tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Ruhsatsız ocak yeniden açılmış

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında göçük meydana geldi. Esen Mahallesi’ndeki ocakta çalışan 51 yaşındaki Muhammed Çelik göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, kurtarılamadı. Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

AA

Etiketler: Zonguldak, Kilimli, Gelik, maden faciası, maden ocağı, ruhsatsız maden, maden göçüğü, Muhammed Çelik, iş cinayeti, iş güvenliği, Soma, maden kazası
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