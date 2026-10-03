Yine maden faciası, bir can daha gitti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki Muhammed Çelik can verdi.

Manisa’nın Soma ilçesinde 5 işçinin can verdiği maden faciasının ardından bir acı haber de Zonguldak’tan geldi. Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Muhammed Çelik, çalışma arkadaşları tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ruhsatsız ocak yeniden açılmış Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında göçük meydana geldi. Esen Mahallesi’ndeki ocakta çalışan 51 yaşındaki Muhammed Çelik göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, kurtarılamadı. Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi. AA

Okunma Sayısı: 87

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.