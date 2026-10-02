Bu soygunun taşlarını beş yıldır döşedikleri ortada

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’in 28. Dönem 5. Yasama yılı dolayısıyla toplanacak TBMM Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özel, yatırım fonlarındaki vurguna karşı iktidarın, ‘TBMM’de komisyona gerek yok’ değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de gündemin en önemli konusu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Erdoğan tarafından her birisi ayrı ayrı ve çok önemli görevlere atanmış kişilerin, fonun başında olduğu ve fondaki çeşitli görevleri ile birlikte bu asrın soygununa, asrın dolandırıcılığına yol verdikleri, adeta bu soygunun taşlarını beş yıldır döşedikleri gün gibi ortada. Bugün için dolandırılanlar, soyulanlar çok ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, onun sözüne değer veren insanlar. Onları dolandıranlar da Sayın Erdoğan’ın çeşitli görevlere atadığı ve aynı zamanda da bu TERA Fon yönetiminin yönetiminde olan kişiler” dedi.

Ankara - Anka