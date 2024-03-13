İnsanî krizin sebebi İsrail

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze’de yaşanan insani krizin, İsrail’in bölgeye insani yardımların ulaşmasını engellemesiyle meydana geldiğini söyledi.

Borrell, Gazze’de “insan eliyle açlık” üretildiğine dikkat çekerek, “Ukrayna’da olanları kınadığımızda, Gazze’de olanlar hakkında da aynı kelimeleri kullanmak zorundayız” dedi. Borrell, Gazze’deki insani krizin “insan eliyle yapıldığını” vurgulayarak, “İnsani yardımları artırmalıyız ancak bu insani krizin doğal afetten kaynaklanmadığını da unutmamalıyız. Bu sel değil, deprem değil, doğadan gelen bir şey değil. Bu, insan yapımı bir insani felaket” diye konuştu. İsrail’in Gazze’ye insani yardımların ulaşmasını engellemesinin “asıl sorun olduğuna” işaret eden Borrell, hava veya deniz yoluyla yardımların ulaştırılmasının kara yoluna alternatif olamayacağını söyledi. AA

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