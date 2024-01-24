İnsanlık düşmanı İsrail'in çocuk, yaşlı, kadın, ibadethane, sivil, hastane, yardım kuruluşu ayırt etmeyen saldırıları 110. gününde

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 110. gününde onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 11 bin çocuğu katletti

'İsrail, her saatte 2 anne öldürüyor'

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin son 24 saatte Han Yunus'un batı bölgelerini bombalaması sonucu en az 50 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in, Filistin Kızılayının, Han Yunus'taki merkezinin kuzey kapısını hedef alması sonucu da yerinden edilmiş 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, çevresinde aralıksız devam eden bombalamalar nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde bulunanların güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti.

Bu kişilerin korunması ve isterlerse gitmelerine izin verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yaralıların buraya ulaşmasının imkansız olduğu kaydedildi.

İsrail, Filistinli tutuklunun ailesinin Nablus'taki evini patlayıcılarla yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli tutuklunun ailesine ait bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıklarında alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif köyüne düzenlediği baskında Filistinlilere ait bir evi bombayla patlattı.

Patlayıcılarla havaya uçurulan evin İsrail hapishanelerinde 21 Haziran 2023'ten bu yana tutuklu olan Filistinli Basil Şehade'nin ailesine ait olduğu aktarıldı.

Basil, 20 Haziran 2023'te işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen ve 4 yerleşimcinin öldüğü olayda faillere yardım etmekle suçlanıyor.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

İsrail savaş uçakları Gazze'deki Filistin Kızılayının merkezinin önünü bombaladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları, Filistin Kızılayının Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan merkezinin önünü bombaladığı belirtildi.

Saldırıda, 3 Filistinlinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada başka detaya yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.