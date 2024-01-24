Slovenya: Binlerce kadın ve çocuk öldü; Gazze'de insanlığımız sınanıyor!

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de her gün insani durumun kötüleştiğini ve insani krizle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Acilen ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

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Fajon, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasını yakından takip ettiklerini söyleyen Fajon, "Mahkeme karar verdiğinde, tüm tarafların karara uyması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Fajon, Slovenya'nın "hesap verilebilirlik" ilkesine büyük önem atfettiğini ve uluslararası mahkemelerin kararlarını desteklediğini dile getirdi.

"Slovenya, UAD'de yasa dışı yerleşim yerlerinde İsrail'in faaliyetleri konusunda davada uzman görüşü sunma kararı aldı." değerlendirmesinde bulunan Fajon, Slovenya'nın mahkemenin kararlarına saygı duyacağını ve tüm tarafların da saygı duymasını beklediklerini vurguladı.

"Binlerce kadın ve çocuk öldü"

"Avrupa Birliğinin (AB) bir bütün olarak İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında yeterince güçlü bir mesaj verip vermediği" ve "İsrail'e yönelik yaptırım uygulanmalı mı?" sorularına ise Fajon, kendi ülkesinin bu konuda çok güçlü bir sesle konuştuğunu söyledi. Fajon, "Acilen ateşkese ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Acilen insani yardım sağlanması ve bunun için de çatışmaların durması gerektiğinin altını çizen Fajon, "Her gün insani durumun kötüleştiğini görüyoruz. İnsani krizle karşı karşıyayız. Binlerce kadın ve çocuk öldü. Bunun artık durması gerekiyor. Yeter artık!" dedi.

Fajon, ateşkesin ardından siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine işaret ederek, "İki devletli çözüm konusunda ciddi olmamız gerekiyor." diye konuştu.

İsrail ve Filistin halkının güvenliğini tek güvence altına alacak çözümün Filistin devletinin kurulması olduğunu belirten Fajon, bölgede barış için de siyasi çözüm müzakerelerinin başlaması gerektiğini dile getirdi.

Fajon, İsrail'e yaptırım konusunun ise AB'li mevkidaşlarıyla gündeme geldiğini ancak üye ülkeler arasında farklı görüşler olduğuna dikkati çekti.

"AB ülkeleri iki devletli çözüm ve Filistin halkının Gazze ve Batı Şeria'dan zorla yerinden edilmesine karşı çıkma konusunda mutabık." şeklinde konuşan Fajon, çözüm için farklı görüşler bulunduğunu ancak Slovenya'nın tüm taraflara acilen ateşkes çağrısında bulunma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

"İnsanlığımız sınanıyor"

Slovenya'nın 1 Ocak'tan itibaren BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçici üye olarak yerini almasını değerlendiren Fajon, şunları kaydetti:

"Dürüst olmak gerekirse, Orta Doğu'daki kriz ve Gazze'deki insani kriz karşısında BMGK'nin temel görevi olan güvenlik ve barış sağlama misyonunu yerine getirmediğini düşünüyorum. Çok daha fazlasını yapmalıyız."

Fajon, BMGK'nin kolektif bir sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "İnsanlığımız sınanıyor. Zor bir sınamayla karşı karşıyayız." dedi.

Slovenya'nın Gazze'de ateşkes için bir karar tasarısı hazırlığı olup olmayacağına ilişkin ise Fajon, ülkesinin barış için koşullar oluşturacak her girişimi destekleyeceğini dile getirdi.

Fajon, Slovenya'nın her zaman barış, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

"Türkiye AB'nin çok önemli bir stratejik ortağıdır"

Türkiye-AB ilişkilerine değinen Fajon, Türkiye'nin AB'nin çok önemli bir stratejik ortağı olduğunun altını çizdi. Fajon, Avrupa'nın genişlemesi ve güçlenmesine ilişkin tartışmalarında Türkiye'nin de daha fazla "masada olmaya" başlamasını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

İkili olarak da Türkiye ve Slovenya'nın çok iyi ilişkileri olduğuna işaret eden Fajon, yakın zamanda iş ortaklarıyla birlikte Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceği bilgisini paylaştı.