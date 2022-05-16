Irak’ta eğitime 'kum fırtınası' arası: 2 bin kişi tedavi altına alındı

Irak’ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı’ndaki uçuşlar askıya alındı, 2 bin kişi tedavi altına alındı.

Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı. Irak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Irak resmi haber ajansına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Necef Havalimanı’ndan bugün yapılacak uçuşlar tüm ülkeyi kapsayan kum fırtınası nedeniyle durduruldu. Irak’ın batısında sabaha karşı başlayan şiddetli kum fırtınası kısa sürede başkent Bağdat ve diğer kentlere yayıldı. 2 bin kişi tedavi altına alındı Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı açıklamada, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası dinene kadar vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı. Bedir, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi. Irak genelinde sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı’ndaki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti. AA

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