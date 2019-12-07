Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor: 19 kişi daha öldürüldü

Irak’ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi nedenlerle 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Protestolarda 19 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı yakınlarında protestocuların kamp yaptığı alanın yakınlarında bir kişi ateş açtı. Reuters’ın haberine göre saldırıda en az 19 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı. ölenlerden 16’sı eylemci, üçü de polis.

IRAK’TA İKİ AYDA 450 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Protestolarda şu ana kadar 450’den fazla kişi öldü, 15 binden fazla kişi de yaralandı. Yaşanan saldırı sonrası ülkenin Şii liderlerinden Ayetullah Ali Sistani dış müdahale olmadan yeni bir başbakanın bir an evvel seçilmesi gerektiğini açıkladı.

Öte yandan ABD de İran destekli milis grupların lider kadrosundan üçünü yaptırım listesine aldığını duyurdu.

BAŞBAKAN ABDULMEHDİ İSTİFA ETMİŞTİ

29 Kasım’da istifa kararı alan Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifası 1 Aralık’ta toplanan Irak Meclisi tarafından kabul edilmişti. Abdulmehdi’nin istifa etmesinin ardından hafta içerisinde Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ı ziyaret ettiği rapor edilmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in 16 Aralık’a kadar yeni bir isme hükümet kurması için yetki vermesi gerekiyor. Söz konusu bu ismin de bir ay içerisinde hükümeti kurarak parlamentonun onayına sunması gerekiyor.