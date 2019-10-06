Irak'ta tansiyon düşmüyor: Ölü sayısı 104'e yükseldi, 6107 yaralı var!

Irak İçişleri Bakanlığından, ülkede 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğü, 6 bin 107 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak hükümetinin açıkladığı ilk acil pakette neler var? Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını ifade etti. Gösterilerde 51 kamu ve özel kurumun yakıldığını belirten Maan, 8 parti binasının da ateşe verildiğini söyledi. Bakanlık Sözcüsü Maan, ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını kaydetti. AA

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