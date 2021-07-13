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13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 64 kişi vefat etti

13 Temmuz 2021, Salı 11:31
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 23 artarak 64'e yükseldiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 23 arttı.

Yangında son belirlemelere göre ölü sayısının 64'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 41 kişinin öldüğü ifade edilmişti.

AA

Etiketler: Irak, Kovid-19, hastane
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