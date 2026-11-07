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Gazze'deki çadırlar yine sular altında kaldı

07 Kasım 2026, Cumartesi 09:27
İsrail ordusunun soykırıma varan saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını sular altında bıraktı.

Gazze’de kış öncesi insanî felaket uyarısı: Çadırların yüzde 60’ı kullanılamaz durumda

 

Soğuk havaların yaşandığı Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sağanak nedeniyle yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin çadırı sular altında kaldı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, cuma günü beklenen şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyarıda bulunarak, bu durumun İsrail saldırıları nedeniyle çadırlarda, barınma merkezlerinde, hasarlı ve yıkılma tehlikesi bulunan evlerde kalan Filistinlileri tehdit ettiğini belirtmişti.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla büyük yıkıma uğrattığı Gazze'de sivil altyapının neredeyse tamamı yerle bir olmuş durumda.

Saldırılarda evlerini ve yaşam alanlarını kaybeden ve barınma merkezlerinde yer bulamayan çok sayıda Filistinli de hasarlı binalarda veya yaşama uygun olmayan çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle soğuk hava ve rüzgarlar ile şiddetli yağışlar, Filistinlileri binaların çökmesi ve sele maruz kalma gibi risklerle karşı karşıya bırakıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 1 milyon 27 bin 396'sı barınma merkezlerinde, 867 bin 288'i yaşamaya elverişli olmayan derme çatma çadırlar olmak üzere 1 milyon 122 bin 566 Filistinli de çadırlarda yaşıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 950 bin yerinden edilmiş Filistinlinin orta ve yüksek düzeyde sel riski taşıyan bölgelerde yaşadığını bildirmişti.

Açıklamada, bunlardan 400 binden fazlasının yüksek sel riskiyle karşı karşıya olduğu, yaklaşık 44 bin Filistinlinin ise yapısal açıdan güvenli olmayan 2 bin 300'den fazla binada yaşadığı belirtilmişti.

AA

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  • S.topuz

    8.11.2026 03:34:42

    😡😤🤔😭🕊🕊⚖🌍🇪🇺😭🕋FiraunlaşmışZalimlerin bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfîuygulamaları ve iftiraları, İŞGALLERİ, TEHDİTLERİ,SUİ-KASTLARI,SAVUNMASIZve suçsuz,mâsum sivillerirasgele bombalamaları,katliam ve kıy-ımları,"Aç veSusuz"bırakmala-rı,"SEFÂLET'e" mahkûm etme-leri sadece Ortadoğu,İRAN, Lübnan,Suriye, Gazzeliler ve Filistinliler için değil,bütün İNSANLIK,DÜNYA BARIŞ ve HUZURU için büyük bir"TEHLİ-KEveTEHDİT"mahiyeti taşı-maktadır!BüyükSUÇ'tur! Tüm SUÇLULAR,UluslararasıMahke mede gerekli ceza ve müeyyi-deyi HAK ettiği şekilde acele almalı!Yoksa herkes kafasına göre,gayr-ıKanunî hareket ede cek olursa,bunun sonu nereye varacağını hayalbileedemeyiz, pek korkunç olur.Akl-ı Selim sahibi olanDünyaâlem Mercî-lere ve Siyasîlere duyurulur!Ak si haldeYARINçokgeç olabilir, Allah muhafaza!Eey Âlem-i İNSANLIK,Âlem-iİSLÂM,AB, NATO,BM,RUSYA,ÇİN,JAPON-YA,ENDONEZYA,TÜRKİYEvd.!Daha nezamanakadar seyre-deceksiniz ve "SUÇORTAĞI"ol-maya devammı edeceksiniz?Yetmedimi?Yuh!😭🕊⚖🌍🇪🇺🕋😭🇵🇸

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