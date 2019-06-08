"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İran: ABD'nin yeni yaptırımları uluslararası hukuka aykırı

08 Haziran 2019, Cumartesi 15:53
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran petrokimya endüstrisine yönelik yaptırımlarının uluslararası hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran'ın en büyük petrokimya firması İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ile 39 alt şirketini yaptırım listesine almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile müzakere iddialarının anlamsızlığının ortaya çıkması için sadece bir haftanın yettiğini" ifade eden Musevi, dünyanın ABD'nin yaptırım kartıyla uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmesine tepki göstermesini istedi.

ABD'nin yeni yaptırımlarını kınayan Musevi, bu adımın "ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devamı ve ekonomik terörizmin bir örneği olarak atıldığını" savundu.

ABD'nin baskıları maksimum seviyede uygulama siyasetinin başarısız olduğunu ve bunun önceki başkanlar tarafından da defalarca denenmiş bir yöntem olduğunu ileri süren Musevi, "Bu yöntem yanlıştır ve ABD hükümeti, bu siyaset doğrultusunda belirlenmiş hiçbir hedefe ulaşamayacaktır. ABD'nin bu adımları uluslararası ilişkiler ve hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırıdır. Ayrıca ABD'nin uymakla yükümlü olduğu uluslararası taahhütlerine de aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD makamlarının müzakere ile ilgili açıklamalarının kamuoyunun dikkatini çekmeye ve kandırmaya yönelik olduğunu ve gerçekçi olmadığını ifade eden Musevi, şunları kaydetti:

"Tüm ülkeler uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden bu adıma tepki göstermekle yükümlüdür. Uluslararası kamuoyunun çok yönlü kazanımlarının ABD yönetimi tarafından tek taraflı ve güç kullanarak ortadan kaldırılmasına izin verilmemelidir."

İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (PGPIC) Genel Müdürü Cafer Rabii de ABD’nin yaptırım kararına tepki göstererek, “Bugün ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Yaptırımlar da bu savaşta diğer tarafın kullandığı araçlardan biri. Bu dönemde sükunet içinde öngörülen tedbirler doğrultusunda adım atılmalı ve karşı tarafın kazancına olacak adımlar atmamalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya firması olan İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ile 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, yaptırıma gerekçe olarak söz konusu firmaların İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) ait Khatam al-Anbiya adlı inşaat şirketine maddi destek sağlaması gösterildi.

AA

Etiketler: iran, abd, yaptırım
Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İSPARK zararı Sayıştay raporlarında

    Sosyal medya şoku

    Akşener: Mitili değil, ama postu İstanbul’a seriyorum

    Beki: Bal gibi biliyor ‘Pontus ve Rum’ lâflarının kimden çıktığını

    700 milyon kişi göç edebilir!

    İçişleri Bakanlığı: Mağarada kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi

    "Mükemmel'' manzaraya ziyaretçi akını

    Malezya polisini harekete geçiren görüntü

    Meteoroloji'den 10 şehre sağanak uyarısı!

    Bakanlıktan 'Marmaray' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

    Türkiye - Azerbaycan ortak tatbikatı başladı

    Geri dönüş yolculuğu devam ediyor

    YKS'ye girecek adayların dikkatine!

    MSB'den Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme

    13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idam edilecek iddiası

    ABD ile Meksika göçmenler konusunda anlaştı

    Shanahan'dan Akar'a mektup

    Çin camileri yıkıyor, İslâm dünyası sessiz

    Çözüm demokrasinin işletilmesinde

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    AKP’de neler oluyor?
    Faruk ÇAKIR

    Zulme sessiz kalmak yakışmaz
    Ahmet BATTAL

    Harika icat: teyit.org
    Genel

    Çin camileri yıkıyor, İslâm dünyası sessiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ahmed bin Hanbel’in (ra) çilesi
    Risale-i Nur'dan

    Her şeyden Allah’ın nuruna bir kapı açılır
    Cahit ÖZPINAR

    Mü’min nasıl olmalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Duânın yansıması ve dönüşü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kafkasya’da İslâm Şûrâsı ve İslâm Ordusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.