İran: ABD ve İngiltere'nin Körfez'deki varlığı bölgede güvensizliğe neden oluyor

İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Alireza Tangsiri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığının bölgede güvensizlik ortamını arttırdığını söyledi.

Yerel basına açıklamalarda bulanan Alireza Tangsiri, ülkesinin Körfez’de barış ve istikrar istediğini vurguladı ve "ABD ve İngiltere'nin Körfez'deki varlığı güvensizlik anlamına geliyor." açıklamasında bulundu. İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı, Körfez'de nükleer yakıt kullanan bir geminin hedef olması halinde ülkenin güneyinin içme suyu sıkıntısının doğacağının da altını çizdi, Euronews Türkçe

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