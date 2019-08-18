"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

İran: ABD ve İngiltere'nin Körfez'deki varlığı bölgede güvensizliğe neden oluyor

18 Ağustos 2019, Pazar 13:38
İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Alireza Tangsiri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığının bölgede güvensizlik ortamını arttırdığını söyledi.

Yerel basına açıklamalarda bulanan Alireza Tangsiri, ülkesinin Körfez’de barış ve istikrar istediğini vurguladı ve "ABD ve İngiltere'nin Körfez'deki varlığı güvensizlik anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı, Körfez'de nükleer yakıt kullanan bir geminin hedef olması halinde ülkenin güneyinin içme suyu sıkıntısının doğacağının da altını çizdi,

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, ABD, İngiltere, Körfez
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye bu dört üründe ihracat lideri'

    İran: ABD ve İngiltere'nin Körfez'deki varlığı bölgede güvensizliğe neden oluyor

    Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahele ediliyor

    'İstanbul iklim değişikliğine karşı savunmasız bir kent'

    'Esnaf devlet rekabetiyle baş edemiyor'

    Otomotiv ihracatında yükseliş rekor kırdı

    İmamoğlu yağmur sonrası incelemelerde bulundu

    Acılar tazelendi
    📷

    Karikatürler

    BM'den Hafter yalanlaması

    Bangladeş'te yangın: 50 bin kişi evsiz kaldı

    Trilyonluk fatura

    Adalet reformunu getirin destekleyelim

    Ciddî pürüzler var

    İsrail’in eleştiriye tahammülü yok

    İş - hayat dengesinde sonuncuyuz

    Alman genç araştırdı, Müslüman oldu

    İstanbul yağmura teslim oldu

    Göçmenleri taşıyan gemideki 27 çocuk limana çıkarıldı

    Dışişleri Bakanlığından BM'ye Keşmir çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Anti-toksin deposu: Hindiba
    Ali ATAÇ

    Risale-i Nur’da ders okuma metodu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Mehmet KARA

    Hindistan, Keşmir’de İsrail’i taklit ediyor
    Songül Arslan

    Siz hiç çiçekler ile konuştunuz mu? - 1
    Ahmet Safa

    Adamın teki
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde haşrin delilleri
    Genel

    Acılar tazelendi
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 9

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.