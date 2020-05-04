İran'da bazı bölgelerde camiler açılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında az riskli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde bugünden itibaren camilerin yeniden açılacağını duyurdu.

Koronavirüs'le mücadele toplantısında konuşan Ruhani, "Pazartesi'den itibaren 132 düşük riskli veya beyaz bölgede camiler yeniden açılacak. Cuma namazları da bu bölgelerde devam edecek" ifadelerini kullandı. Tüm adımların sağlık protokollerine göre atılacağını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Beyaz ve düşük riskli bölgelerdeki okullar 16 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak. Ancak durumu gözden geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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