İran'da da maske zorunlu oluyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, İran'da açık alanlar ve genel mekanlarda maske takmanın yarından itibaren 2 hafta süreyle zorunlu olacağını söyledi.

"Tüm kurumlarda, özellikle de devlet dairelerinde maske takılması ve sağlık kurallarına riayet edilmesi şartıyla hizmet verilecek." ifadesini kullanan Ruhani, maskesiz olanlardan kurala uymalarının isteneceğini belirtti. Memurların, çalıştıkları dairelere maskesiz gelmeleri halinde işe gelmemiş kabul edileceklerini vurgulayan Ruhani, "İdari hizmetlerden, bankacılık ve taşımacılıktan da ancak sağlık kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak şartıyla istifade edilebilecek." diye konuştu. Ruhani, maske takma kültürünün halk arasında yaygınlaştırılması gerektiğini anlattı. Kovid-19 ile mücadeleye dönük kısıtlama kararlarının eyaletlerdeki Koronavirüsle Mücadele Merkezleri tarafından alınıp uygulanacağını dile getiren Ruhani, yerel yetkililerin gerek duymaları halinde güvenlik güçlerinden de yardım alabileceğini kaydetti. Ruhani, kısıtlamaların hiçbirinin kalıcı olmadığını ve bölgelerdeki vaka artış oranlarına göre değişikliklere gidilebileceğini sözlerine ekledi. AA

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