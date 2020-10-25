İran'da koronavirüs nedeniyle 296 ölüm daha

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 296 artarak 32 bin 616'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 6 bin 191 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 32 bin 616’ya, vaka sayısının da 568 bin 896’ya çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 969’unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 455 bin 54’e ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülkede toplam 4 milyon 719 bin 587 kişiye test yapıldığını aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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