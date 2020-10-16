İran'da Kovid-19 nedeniyle 265 ölüm daha

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı son 24 saatte 265 artarak 29 bin 870 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 265 kişinin daha öldüğünü ve 4 bin 552 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 870'e, vaka sayısının da 522 bin 387'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 684'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 420 bin 910'a ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülkede toplam 4 milyon 454 bin 570 kişiye test yapıldığını aktardı. AA

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