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2 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

İran'da kum fırtınası: 620 kişi hastaneye kaldırıldı

02 Temmuz 2024, Salı 12:13
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zabul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hastane öncesi acil durum ve olay yönetimi sorumlusu Muhammed Halili konuya ilişkin bilgi verdi.

Halili, "Sistan bölgesinde şiddetli fırtına ve tozdan etkilenen ve yaralanan 620 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Bunlardan 25'i yatarak tedavi oldu." dedi.

İranlı yetkili, kum fırtınasından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yaşanan trafik kazalarında da 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

AA

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