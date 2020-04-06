İran'dan ABD'ye 'yaptırımları kaldırın' çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'den asla Koronavirüs salgınıyla mücadele için yardım istemeyeceklerini, tek taleplerinin yaptırımların kaldırılması olduğunu ifade etti.

Başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenleyen Musevi, "İran asla ABD'den salgınla mücadele için yardım istemedi ve asla da istemeyecek. Ancak ABD İran'a uyguladığı yasa dışı tek taraflı yaptırımları kaldırmalı" diye konuştu.

Sözcü Musevi, "ABD, Tahran'ı müzakere etmeye zorlamaya çalışıyor" dedi.

İran ile ABD arasındaki gerilim 2018'den bu yana çeşitli krizler sebebiyle sık sık çok yüksek noktalara ulaştı. Trump yönetimi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları kaldıran 2015 nükleer anlaşmasından çekildi. Kısa süre sonra Washington, İran'ın ekonomisini çökme noktasına getiren yaptırımları tekrar uygulamaya başladı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington'ın salgınla mücadele için yaptığı yardım tekliflerini daha önce reddetti.

İranlı yetkililer yaptırımların krizle mücadele etmelerini zorlaştırdığını belirterek salgının başlamasından bu yana sık sık Birleşmiş Milletler ve diğer ülkelere yaptırımların durdurulmasına yardımcı olmaları için çağrıda bulundu.

Şu ana kadar Orta Doğu'da krizden en ağır etkilenen ülke İran oldu. Ülkede 58 bin 226 Koronavirüs vakası tespit edildi ve 3 bin 603 kişi hayatını kaybetti.