Derin Yoksulluk Ağı Araştırma ve Savunu Koordinatörü Dr. Önder Uçar, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Beslenme çantasına yiyecek koyamayan, arkadaşlarının getirdiği yiyecekleri gördüğünde mahcup olduğu için okula gitmek istemeyen çocuklar bulunduğunu anlattı.

Bazı ailelerin çocuklarına yiyecek hazırlayamadıkları için onları okula gönderemediklerini aktardığını belirten Uçar, yoksulluğun çocukların akran ilişkilerini ve okul hayatını da etkilediğini söyledi. Uçar, beslenme eşitsizliğinin çocuklarda utanma, dışlanma ve yetersizlik hissine yol açabildiğini vurgulayarak çocuk yoksulluğunun yalnızca maddi değil, sosyal ve duygusal sonuçları da olduğunu kaydetti. Haber Merkezi

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