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6 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İran tehdit altında

06 Ocak 2020, Pazartesi 01:29
Trump, İran’a yönelik tehditlerine yenisini ekleyerek “ABD askerÎ ekipman için daha yeni 2 trilyon dolar harcadı. Dünyada en büyük ve en iyiyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni silâhlara 2 trilyon dolar harcadıklarını ve İran’ın herhangi bir ABD üssüne saldırması durumunda bu yeni silahlardan bazılarını İran’a karşı kullanabileceklerini belirtti. İran’a ait 52 hedef belirlediklerini ve Tahran’ın muhtemel bir saldırısına karşılık bu hedefleri vuracaklarını Twitter’dan paylaşmasının ardından Trump, İran’a yönelik tehditlerine yenisini ekledi. Trump, Twitter’dan yeni bir paylaşımda bulunarak “ABD, askeri ekipman için daha yeni 2 trilyon dolar harcadı. Dünyada en büyük ve en iyiyiz. İran, bir Amerikan üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa yepyeni, güzel ekipmanlardan bazılarını onlara göndeririz, hiç tereddüt etmeden” ifadelerini kullandı.

ABD-İran gerilimi

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük’teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmandı. 31 roketle yapılan saldırıda, bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda Amerikan askeri yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye’deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık Şiî milisler, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı. Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak’a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önündeki Şii milislerin dağılmasını sağlamıştı. Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların bulunmadığı belirtilmişti. Washington - aa

Restleşme tırmanıyor

İran devlet televizyonuna konuşan Selami, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin saldırıyla büyük bir stratejik hata yaptığını ifade eden Selami, “Kasım Süleymani’ye suikast, ABD’nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. Bu sözler kaydedilmelidir, çünkü ileride bunun gerçekleştiğini görecekler. İntikamımız geniş bir coğrafyada, zaman içinde ve belirleyici etkilerle olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise “ABD’nin Batı Asya’daki zararlı varlığının sona erme süreci başladı.” ifadelerini kullandı. Ankara - aa

Bağdat’ta iki patlama

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge içinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Euronews’deki habere göre Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi. Yeşil Bölge’nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askerî üssü olan Beled Üssü’ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi. Cedriye mahallesine isabet eden füzeninse 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu duyuruldu.

“Irak’ı terk edin” çağrısı

Kanada, vatandaşlarından Irak’a seyahat etmekten kaçınmalarını, Irak’ta bulunanların da ülkeyi terk etmelerini istedi. Kanada Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşlara “Devam eden değişken, öngörülemeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir güvenlik durumu dolayısıyla Irak’a seyahat etmekten kaçının. Irak’taysanız, güvenli olması durumunda ticarî yollardan ülkeden ayrılın.” çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Orta Doğu’daki gerginliklerin giderek artmasından duyulan endişe vurgulanarak, “Kanada, Batı çıkarlarına karşı terörist saldırıların artması tehdidini göz önüne alarak, vatandaşlarına Irak’tan ayrılmalarını tavsiye ediyor.” ifadeleri kullanıldı. Irak’taki Kanadalı 850 asker ve polis çekilecek. Toronto - aa

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