İran ve Filistin’de Biden farklı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Beyaz Saray, Biden’ın Netanyahu ile yakında görüşeceğini açıkladı Netanyahu İsral’in Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, “(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbiri- mizi tanıyoruz.” ifadelerini kullandı. 4 haftadır aramıyor Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, “Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılıklar var.” değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu’yu aramaması dikkati çekiyor. AA

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