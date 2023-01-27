Irkçılık İslamofobi’yi besliyor

Avrupa siyasetinde 2022’de aşırı sağın yükselmesinin Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) vakalarının da artmasına neden olduğu tespit edildi.
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Brüksel merkezli Avrupa’da İslamofobi’yle Mücadele Kolektifinin (CCIE) yayınladığı 2022 raporunda, geçen sene içerisinde Fransa, İtalya ve İsveç’te yapılan ve milliyetçi söylemin hakim olduğu seçimler ile sonucunda aşırı sağın hatırı sayılır oy elde etmesinin, İslamofobi’nin yükselmesine yol açtığı vurgulandı.
Raporda, AB Komisyonunun antisemitizmle mücadele koordinatörü atarken aynı şeyi, İslamofobi’nin önlenmesi konusunda yapmaması eleştirildi. İslamofobi’nin yapısal boyutunu dikkate alarak hareket etmenin, tüm Avrupa ülkelerinin yanı sıra AB Komisyonunun sorumluluğu olduğunun belirtildiği raporda, bunun “Müslüman karşıtı ırkçılığın Avrupa’da büyüyen bir olgu olarak özgüllüğünün reddedilmesi” anlamına geldiği vurgulandı.
AA