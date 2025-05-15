İlâç yok, mezun çok

Eczacılar, bir 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü daha sorunlarla boğuşarak karşılıyor. Eczacılar, ilâçta oluşan kur farkı, piyasalarda ilâç bulunamaması ve her geçen yıl giderek artan istihdam sorunuyla boğuşuyor.

Dövizdeki artış ve ilâç kur fiyatının sabitlenmesi, pek çok ithal firmanın Türkiye’ye ilâç vermek istememesi, ham maddede dışa bağımlı olmamız, ilâç fiyat kararnamesi gibi pek çok etken ilâçların piyasada bulunamaması sebepleri arasında. İstihdam sorunundaki en büyük etken ise eczacı fazlalığı. Türk Eczacıları Birliği kayıtlarına göre Türkiye’de şu anda 10 bine yakın eczacı işsiz. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Türkiye’de birçok ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor. Birçok ilâç bulunmamaya, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye devam ediyor. Yeni çıkan ilâçlar ise ülkemize gelmekten imtina ediyor” dedi. Haber Merkezi

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