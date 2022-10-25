İslamofobiyi finanse eden ağlar ortaya çıkarıldı

Kanada'da yapılan bir araştırma ile İslamofobiyi körükleyen ve finanse eden ağlar ortaya çıkarıldı. Waterloo kentindeki Wilfrid Laurier Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Jasmin Zine, ekibiyle dört yıl önce başladıkları araştırmayı tamamlayarak 127 sayfalık rapor hazırladı. "Kanada İslamofobi Endüstrisi: Büyük Beyaz Kuzey'deki İslamofobi Ekosisteminin Haritası" isimli raporunu anlatan Zine, "İslamofobi endüstrisi"nin uluslar ötesi bir sektör halini aldığını söyledi.

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İslamofobi endüstrisinin sadece ABD’de 1,5 milyar dolarlık bir pazarı olduğunu kaydeden Zine, bu piyasayı ABD merkezli 39 kuruluşun koordine ettiğini ifade etti.

Aynı saptamaları, gerekli belgelere erişim izni verilmediğinden Kanada için yapmanın imkansız olduğuna işaret eden Zine, şu görüşleri dile getirdi:

"İslamofobi ağları ulus ötesidirler. Bunlar sadece Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri'nde değiller. Bu endüstri için birçok fon ABD'den geliyor ve oradaki çalışmaların bazıları toplamda 1,5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu gösteriyor. İslam karşıtı propagandayı teşvik eden bu desteğin bir kısmı Kanada'ya süzüldü. ABD’deki aynı tür izlemeyi, ihtiyacımız olan belge türlerine erişimimiz olmadığı için Kanada’da yapamadık ancak bu desteğin bir kısmının, İslamofobi ideologlarını ve kuruluşlarını desteklemek için burada yolunu bulduğunu biliyoruz. Bunun ötesinde Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, ayrıca Avrupa'daki ve başka yerlerdeki İslamofobi aktörleri arasında ulus ötesi bağlantılar var. Bu bağlar aynı zamanda bu ağların gücünü güçlendiriyor ve onların dezenformasyonlarını ve yanlış bilgilerini çok daha geniş bir alana yaymalarına izin veriyor."

İslamofobi endüstrisinin ana aktörlerini de sıralayan Zine, bu aktörler arasında da güçlü bağlantılar olduğuna dikkati çekti.

Zine, İslamofobi endüstrisinin ana aktörlerini de raporunda şöyle açıkladı:

"Medya kuruluşları: İslamofobi etkileyicileri, aşırı sağ medya forumlarına katkıda bulunur ve propagandalarını ve bağnazlıklarını profesyonelleştirmek ve para kazanmak için sosyal medya platformlarını kullanır.

Piyadeler: Aşırı sağ, beyaz milliyetçisi ve Neo-Nazi gruplar ile onların arkasındaki Müslüman karşıtı nefreti çevrimiçi ve kamusal protestolar ve gösteriler yoluyla teşvik etmede aktif olan kışkırtıcılar.

Yumuşak güç grupları: İslamofobik alt kültürleri yönlendiren belirli siyasi, ideolojik ve dini hedeflere ulaşmak için Müslüman karşıtı kampanyaları teşvik eden gruplar. Bunlar kendilerine karşı çıkanları susturmak için zorbalık, taciz ve yıldırma gibi zorlayıcı taktikler de kullanır.

Yerli muhbirler: Yetkin rolü oynayan Müslüman muhalifler ve eski Müslümanlar İslamofobik anlatılar ve komplo teorileri oluşturarak İslamofobik kampanyalar için 'siyasi örtü' sağlarlar.

Düşünce kuruluşları ve güvenlik uzmanları: Müslümanları potansiyel radikaller ve ulusal güvenlik tehditleri olarak damgalayan İslamofobik komplo teorilerini teşvik etmek için 'uzmanlık kültü' oluşturan grup.

Siyasi figürler: İslamofobik ırkçılığın kök salması ve yayılması için zemin hazırlayan daha geniş ekosistemin bir parçası olarak Müslüman karşıtı duyguları destekleyen İslamofobik anlatılara ve politikalara izin veren politikacılar."

İslamofobi endüstrisinin, farklı sektörlerle bağlarının büyümesinin, ana grupların etkileşimli rolünü daha belirgin hale getirdiğine vurgu yapan Jasmin Zine, Müslümanlar hakkında üretilen tüm komplo teorilerinin, birlikte çalışan İslamofobi gruplarının orkestral örgütlü doğasını temsil ettiğini söyledi.

Kanada'da bu ağların oluşturduğu geniş İslamofobik ekosistemin ölümcül sonuçları olduğunun altını çizen Zine, buna örnek olarak 2017'de Quebec City'de gerçekleşen ve 6 Müslümanın öldürüldüğü cami baskını ile 2021'de Londra'da akşam yürüyüşüne çıkan Müslüman bir ailenin 4 üyesinin kamyonla gerçekleştirilen saldırısı sonucu katledilmesini gösterdi.

Bu iki saldırının da beyaz milliyetçilerin ellerinde gerçekleştiğini hatırlatan Zine, Kanada’da İslamofobik faaliyetleri olan yaklaşık 300 aşırı sağcı ve beyaz milliyetçisi grup olduğunu ifade etti.

Zine, İbni Haldun Üniversitesi tarafından 2023 yılı Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası İslamofobi Konferansı’na katılacağını ve raporunu orada da takdim edeceğini sözlerine ekledi.

Raporun orijinal metnine "https://iphobiacenter.org/wp-content/uploads/2022/10/Canada-Report-2022-1.pdf" linkinden ulaşılabiliyor.

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