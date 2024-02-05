SAVAŞ KARŞITI İSRAİLLİLERDEN TEL AVİV’DE EYLEM: İNTİKAMLA ZAFER OLMAZ. YERLEŞİMCİ TERÖRÜNÜ DURDURUN.

Gazze’ye saldırılar dursun - İşgal varken demokrasi olmaz

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de onlarca İsrailli, insanlık felaketinin derinleştiği abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan yaklaşık 70-80 kişilik İsrailli grup, “İntikamla zafer olmaz”, “Yerleşimci terörünü durdurun”, “Güvenlik sadece barışla sağlanır”, “İşgal varken demokrasi olmaz” yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

Göstericilerden Dana Mills, İsrail toplumunun militarize olduğunu ve savaşa karşı çıkmanın zor olduğunu belirterek “7 Ekim’den sonra halkın travması intikam için yönlendirildi. Bugün sivillerin hedef alınmamasını masumların zarar görmemesini konuşmak bile zorlaştı. Bizler bugün ateşkes çağrısı yapıyoruz. Bunu Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirler için de yapıyoruz. Savaş uzadıkça esirlerin de hayatı tehlikeye giriyor. Çok küçük bir azınlığız ama burada toplanarak bu mesajın daha fazla insana ulaşması için çalışıyoruz.” dedi.

Savaş ve kan dökmek kesinlikle çözüm değil

İsrailli gösterici Martin Goldberg de İsrail’in Gazze’ye saldırıları karşısında siyasetçilerin zafer vaadinin gerçekçi olmadığı, savaştan sonra burada ne yapacaklarına ilişkin bir planlarının dahi olmadığı değerlendirmesinde bulundu. İsrail’deki aşırı sağcı siyasetçilerin burada yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurma fikrinde olmasını kabul edilemez bulduğunu söyleyen Goldberg, “Bana göre tek çözüm, barışçıl bir çözümün bulunması. Birbirimizi sevmek, birbirimizden hoşlanmak zorunda değiliz ama bir arada yaşayabileceğimiz bir çözüm bulmamız gerekiyor. Savaş ve kan dökmek, kesinlikle çözüm değil.” ifadelerini kullandı. Tel Aviv - aa

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Yüz binler Gazze için yürüdü

İngiltere’de İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de “soykırımın durdurulması” çağrısıyla 8. kez “ulusal yürüyüş” düzenleyen yüz binlerce kişi, Gazze’de acil ateşkes istedi.

Başkent Londra’daki İngiliz yayın kuruluşu BBC önünde toplanıp Başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi’ne yürüyen göstericiler, İngiliz hükümetini, “İsrail’in Gazze’deki soykırımına suçları ortak olmakla” itham etti ve hükümeti bu ortaklığa son vermeye çağırdı. Ellerinde, “Özgür Filistin”, “Gazze’yi bombalamaya son verin”, “Şimdi ateşkes” ve “Katil Netanyahu” yazılı pankartlar taşıyan Filistin yanlısı göstericiler, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de, “soykırımın durdurulması” talebinde bulundu. Yürüyüşü organize eden Filistin Dayanışma Kampanyasından (PSC) yapılan açıklamada da İngiliz hükümetinin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına verdiği yanıtın “kesinlikle utanç verici” olduğu belirtilerek söz konusu yanıtın, mahkemenin kararının önemini ve aciliyetini küçümsemeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatının askıya alınmasının, “acil tepki” olması gerektiğinin altı çizildi. Londra - aa