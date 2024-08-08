İşkenceciler hesap vermeli

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in gözaltı merkezlerindeki “insanlık dışı” uygulamaların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu uygulamaları “insanlığın en kötü hali” olarak nitelendiren Lazzarini, “Sorumlular hesap vermeli, mağdurlar adalete kavuşmalı” ifadesini kullandı. İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem’in hazırladığı “Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü” başlıklı rapora işaret eden Lazzarini, söz konusu gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin ifadelerinin “yürek parçalayıcı” olduğunu vurguladı. Lazzarini, bu raporda, “Filistin halkına karşı sistematik ve kasıtlı bir insanlıktan çıkarma ve işkence politikasının anlatıldığını” ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 325

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.