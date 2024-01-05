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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Gazze, işgal altındaki Filistin topraklarıdır, İngiltere'nin tavrı utanç verici

05 Ocak 2024, Cuma 23:30
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiliz hükümetinin Gazze'de acil ateşkes çağrılarını defalarca reddetmesinin "utanç verici" olduğunu belirterek, İngiltere'ye "İsrail hükümetinden hesap sorması" çağrısında bulundu.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin, İsrail hükümetinin "güvenilir müttefiki" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümetini, "İsrail'in Gazze'de binlerce çocuğun ölümüne neden olan ayrım gözetmeyen saldırılarına son verilmesini talep etmek üzere" konumunu kullanmaya çağıran Yusuf, sivillerin öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Yusuf, İsrail'in Gazze'yi işgalinin üzerinden 10 hafta geçtiğini ve İngiliz hükümetinin birçok kez ateşkes çağrılarını reddettiğini hatırlatarak, "İngiliz hükümetinin Gazze'de acil ateşkes çağrılarını defalarca reddetmesi utanç verici." ifadesini kullandı.

Diplomatik yaklaşımların, bölgedeki insani krize şu ana kadar herhangi bir değişiklik getiremediğine işaret eden Yusuf, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yusuf, "İngiliz hükümetinin güçlü şekilde sesini yükseltmesinin ve İsrail'in eylemlerinin 7 Ekim'deki korkunç Hamas saldırısına verilen meşru cevabın çok ötesine geçtiğini açıkça ortaya koymasının zamanı gelmiştir." ifadesine yer verdi.

"Gazze, işgal altındaki Filistin topraklarıdır"

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İsrailli bir bakanın, Filistinlilerin Gazze'den sürülmesini teşvik eden yorumlarını duymanın "son derece rahatsız edici olduğunu" ve "evrensel olarak kınanması" gerektiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Gazze, işgal altındaki Filistin topraklarıdır ve gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olacaktır. Gazzeliler zorla yerlerinden edilmemeli veya Gazze'den taşınmamalıdır. İngiliz hükümeti, (Binyamin) Netanyahu, İsrailli bakanlar ve askeri komutanların, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarını derhal durdurmaması ve insani felaketi önlemek için gereken ölçekte yardımın Gazze'ye girmesine izin vermemesi halinde, binlerce masum sivilin öldürülmesinden ve on binlercesinin açlık ve hastalıktan ölmesinden sorumlu tutulacağını açıkça belirtmelidir. Hamas liderleri de 7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik korkunç saldırılardan sorumlu tutulmalıdır."

İngiliz hükümetinin "sürdürülebilir ateşkes"ten bahsetmesinin sahada hiçbir fark oluşturmadığına, Gazze halkı için durumun daha da kötüleştiğine dikkati çeken Yusuf, "İngiliz hükümeti, ölümleri durdurmak için doğrudan İsrail hükümeti ve dolaylı olarak ABD nezdinde sesini ve etkisini kullanmalıdır." çağrısında bulundu.

Hamza Yusuf'un açıklamaları, Birleşmiş Milletler'in (BM), ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 1,9 milyon insanın Gazze Şeridi'nde giderek daha küçük alanlara taşınmasından duyulan endişeyi dile getirmesinin ardından geldi.

AA

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