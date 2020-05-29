"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

İslam dünyasına Yemen çağrısı

29 Mayıs 2020, Cuma 15:42
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, İslam dünyasını Yemen'i içinde bulunduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve çatışma ortamından kurtarmaya çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Yemen halkının karşı karşıya olduğu felaketin büyüklüğünden çok etkilendim. Komşu Arap ülkeleri ve İslam ümmetinden Yemen'i kurtarmak için toplu destek istiyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, anlaşmazlık ve çatışmaların bir kenara bırakılmasını isteyen Genel Sekreter Karadaği, herkesin ölen her bir kimse için Allah katında sorumlu olacağını vurguladı.

Çatışan tarafları, Yemen'deki durumun daha da kötüye gitmesinden sorumlu tutan Karadaği, şöyle devam etti:

"Ey çatışan Yemenli kardeşlerim ve Husiler, sizin üzerinize büyük sorumluluk düşüyor. Açlık, hastalık ve salgın nedeniyle ölen bu insanlardan siz sorumlusunuz. Barışın veya anlaşmazlığı bırakın. Savaşta harcadıklarınızı aileniz ve kardeşleriniz olan hastaların tedavisinde harcayın."

Yemen'deki savaşa katılan ülkelere de seslenen Karadaği, son olarak, "Allah'tan korkun ve Yemenlilerin içine düştüğü siyasi, sosyal, sağlık ve ekonomik duruma bakın. Allah'tan korkun ve yıkıcı savaşla uğraşmak yerine hastaları ve fakirleri ölümden kurtarın." ifadesini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki protestolar ülke geneline yayıldı

    Putin, Suriye'den ilave yer istedi

    İtalya'dan 'ikinci dalga' açıklaması

    Özel öğretim kursları uzaktan eğitime devam edecek

    Çin, ABD'nin teklifini reddetti

    İslam dünyasına Yemen çağrısı

    ABD'nin Ohio eyaletinde de tansiyon yükseldi

    Yeniden Cuma namazı sevinci

    Rusya, Hafter'e yeni savaşçılar gönderdi

    Cezaevlerinde kapalı görüşler yeniden başlıyor

    ABD'nin Minneapolis kentinde polis merkezi ateşe verildi

    Meteorolojiden bu bölgeleri ve şehirleri uyardı!

    Yassıada istismarına tepki

    Erken seçim tartışması büyüyor

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    İçişleri Bakanlığı'ndan "sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesi

    "Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede"

    Seyahat kısıtlaması tamamıyla kalkıyor

    Trump, tartışmalı sosyal medya kararnamesini imzaladı

    ABD, Suriye'den çekilemiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yassıada düşünceleri
    Genel

    Yassıada istismarına tepki
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’yı unutturan Fetih bezirgânları
    Ahmet BATTAL

    Milletle topluca görüşün de…
    Cevher İLHAN

    “Demokrasi ittifakı”nı engelleme hesabına…
    Genel

    Erken seçim tartışması büyüyor
    Misbah ERATİLLA

    Hayaller ve gerçekler
    Süleyman KÖSMENE

    Allah bizi huzurundan ayırmak istemiyor!
    Ali FERŞADOĞLU

    Anlamak mümkün değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.