İslam'ı kabul edişlerinin 1100. yılı

İslamiyet’in Rus topraklarında yayılmasını sağlayan Türk topluluğu İdil Ön Bulgarları’nın, İslam’ı kabul edişinin 1100. yılı kutlamaları kapsamında Moskova’daki Faaliyetler başladı.

İslâmiyet’in Rus topraklarında yayılmasını sağlayan Türk topluluğu İdil Ön Bulgarları’nın, İslâm’ı kabul edişinin 1100. yılı kutlamaları kapsamında, Rusya’nın başşehri Moskova’da faaliyetler başladı. Kutlamalar çerçevesinde, Moskova Merkez Camii’nde “Rusya İslâmı: Rusya Müslümanlarının Asırlık Deneyimlerinin Anlaşılması” konferansı düzenlendi. Konferansa, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcıları Damir Muhetdinov ve İldar Alyautdinov ve çok sayıda dâvetli katıldı. Muhetdinov, burada yaptığı konuşmada, faaliyetin önemine işaret ederek “İdil (Volga) Bulgarlarının İslâm’ı resmen kabul edişinin 1100. yılının kutlanmasının önemi, İslâm’ın barışçıl şekilde yayılmasına dayanmaktadır. Tarihsel seçimin özgürce yapılması, İslâmî geleneklerin Rus topraklarında diğer dinlerle bir arada barış içinde varoluşu için sağlam temel oluşturdu.” dedi.

922’de Müslüman oldular

Buna benzer faaliyetlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla ilk kez devlet çapında düzenlendiğine dikkati çeken Muhetdinov, “Bu kutlamalar, 922 yılının sadece Rusya’da yaşayan Müslümanlar için değil, bütün Rus devleti için değerini ve iyi komşuluk kültürünün güçlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu. Tataristan Cumhuriyeti’nde, Bulgar medeniyetine ait en önemli tarihi anıtların bulunduğuna dikkati çeken Muhetdinov, bunların arasında Bolgar, Bilyar ve Cuketau anıt şehirlerinin bulunduğunu söyledi.

İslam İlahiyatına ihtiyaç var

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı İldar Alyautdinov da Müslüman hatiplerin hür ruhlu olması gerektiğini belirterek “Modern hatiplerin vaazları, Kur’ân-ı Kerîm, hadis ve bilim adamlarının görüşlerinin yorumlanmasına bağlı olmalıdır.” dedi. İslâmî değerler çerçevesinde ülkenin bekasının düşünülmesinin önemine işaret eden Alyautdinov, “Radikal unsurların olmaması için İslâm ilahiyatına ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı. İslâm’ın Rus topraklarında yayılmasını sağlayan Türk topluluğu İdil Ön Bulgarları’nın İslâm’ı kabul edişinin 1100. yılı kutlamaları, yıl boyunca sürecek.