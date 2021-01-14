Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında siyasi, ekonomik, barış ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin derinleştirilmesini sağlayacak “İslamabad Deklarasyonu” imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’nin imzaladığı bildiride, ülkeler arasındaki kardeşlik, tarihî ve kültürel bağlar ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı mevcut samimî bağlar vurgulanarak 30 Kasım 2017’de Bakü’de düzenlenen ilk Üçlü Toplantının sonucuna dayanan, siyasî, stratejik, ticarî, ekonomik, barış ve güvenlik, bilim ve teknoloji ve kültürel alanlar dahil olmak üzere karşılıklı çıkarların tüm alanlarında iş birliğini daha fazla derinleştirme isteği beyan edildi. Deklarasyonda Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın kendi bölgelerinde barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik etmek için yaptıkları önemli katkılar ve halklarının daha geniş bölgede ortak refah ve güvenlik için bu idealleri daha da ilerletme arzusunun önemi vurgulandı. AA

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