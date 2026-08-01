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Çocuklar güven istiyor

01 Ağustos 2026, Cumartesi 15:32
TBMM Komisyonu’nda konuşan öğrenciler, okulda ve dijital ortamda zorbalık, şantaj ve siber tehditler karşısında kendilerini yalnız hissettiklerini belirterek, güvenli okul ortamı ve daha güçlü rehberlik desteği istedi.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan öğrenciler, akran zorbalığı, şantaj ve siber zorbalık karşısında kendilerini çaresiz hissettiklerini söyledi. 

Zorbalıkla ilgili eğitim verilmeli

Altındağ Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Batuhan Er, “Genellikle sosyal medya üzerinden zorbalık oluyor. Paylaşım yaparak ve görseller üzerinden zorbalık oluyor. Sonrasında zorbalığa uğrayan çocuk sınıfta yalnızlaştırılıyor. İlkokulda zorbalıkla ilgili eğitim verilmeli. Sınıfta bulunan diğer öğrenciler, zorbalık yapan öğrenciyi öğretmenlerine şikâyet etmeli. Okullarda Android telefon yasaklanmalı. Savaş oyunlarının kaldırılıp yerine eğitici oyunlar getirilmeli. Ben de savaş oyunlarını oynuyorum ama seçici oynuyorum” dedi.

Öğretmenler de destek almalı

11. sınıf öğrencisi Sude Çil ise okullarda yaşanan saldırı olaylarının öğrencileri çok etkilediğini belirterek, “Zorbalıklar sadece öğrenciler tarafından değil, öğretmenler tarafından da yaşanabiliyor. Sorunları çözmek için herkesin gerekeni yapması lazım. Öğretmenlerin de destek alması lazım. Öğrenciyi nasıl uyaracaklarını bilmiyorlar, aşağılayarak yapıyorlar. Öğretmenler de eğitim almalı. Okullardaki kavgaların en baştaki sebebinin zorbalık olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Şiddet havalı gösteriliyor

Çankaya Özel Hareket Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Berra Kuyumcu, şunları söyledi: “Gençler arasında şiddeti havalı gösteren, ‘Hangimizin arkadaşı daha belalı?’ gibi tehlikeli akımlar var. Biz gençler, bu korku ve endişe ortamında yaşamak istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz okula giderken korkmamak, bir problem yaşadığımızda arkamızda bize güven veren bir muhatap bulabilmek ve dijital dünyanın o karanlık tarafından korunabilmektir.”

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