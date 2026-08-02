Ceuta’daki göçmen krizi Avrupa’yı karıştırdı

Fas’tan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya (Sebte) on binlerce düzensiz göçmenin akın etmesinin ardından, çok sayıda Avrupalı lider göç konusunda daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu.

Cuma günü Ceuta’yı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşanan göç dalgasını “saldırı” ve “İspanya’nın toprak bütünlüğüne yönelik ihlâl” olarak nitelendirirken, bölgede yaşayan yaklaşık 85 bin kişiye Madrid’in “tam desteğini” taahhüt etti. Öte yandan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 53 bininin gönüllü olarak Fas’a geri döndüğü bildirildi. Yetkililer geri dönüşlerin sürdüğünü belirtirken, yerel basına göre geçişler sırasında en az 57 kişi can verdi. Haber Merkezi

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