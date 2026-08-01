Öğrenci affı TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan “öğrenci affı” düzenlemesini de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürüyor.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim halindeyken ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı kazandığı halde kaydolamayan öğrencilere yükseköğrenimlerine devam etme hakkı tanıyan 15’inci madde kabul edildi. Düzenlemeyle, yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı kazandığı halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan öğrencilere yükseköğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor. Haber Merkezi

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