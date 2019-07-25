İspanya'da hükümet güvenoyu alamadı

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Sosyalist İşçi Partisi lideri Sanchez başbakanlığında kurulmak istenen hükümet, meclisten güvenoyu alamadı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in, ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim sonrasında kurmak istediği hükümet, meclisteki ikinci oylamada da güvenoyu alamadı. İspanya'da 350 sandalyeli mecliste, tutuklu yargılanan ve milletvekillikleri dondurulan 4 Katalan siyasetçi genel kuruldaki oylamaya katılmadı. Hükümetin güvenoyu alması için basit çoğunluğun yeterli olduğu ikinci oylamada, 124 "evet", 155 "hayır" ve 67 "çekimser" sonucu çıktı. Bu sonuçla İspanya'da hükümet kurulamadı. Mecliste 2 gün önce yapılan ve mutlak çoğunluğun gerekli olduğu ilk oylamada, 124 "evet", 170 "hayır" ve 52 "çekimser" sonucu çıkmıştı. AA

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