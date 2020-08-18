"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

İspanya'da koronavirüs vakalarında büyük artış

18 Ağustos 2020, Salı 12:58
Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, son haftalarda dikkati çeken yeni vaka sayılarındaki artış hızının devam ettiği gözlendi.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin tümünde yeni vaka tespit edilirken, bunlar arasında Aragon (389), Bask (344), Madrid (324) ve Endülüs (203) bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

Bakanlık, COVID-19'dan son 7 günde 54 kişinin öldüğünü ve virüsle bağlantılı ölenlerin toplam sayının 28 bin 646'ya çıktığını duyurdu.

Yeni vaka artışları "iyi veri değil"

Sağlık Bakanlığında COVID-19'a karşı verilen mücadeleyi yürüten komisyonunun başında bulunan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, güncellenen COVID-19 verileriyle ilgili basına yaptığı değerlendirmede, "16 binlik artışın nedeni yeni vakaların, nüfusun yoğun olduğu yerlerde çıkmasıdır. Bu iyi bir veri değil." dedi.

COVID-19 vakalarında büyük şehirlerdeki durumların "karışık" olduğunu vurgulayan Simon, ülke içindeki dolaşımın en iyi şekilde kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etti.

COVID-19'da artan vaka sayılarına karşı geçen hafta alınan ek önlemleri de değerlendiren Simon, "Açık alanda sigara içmenin yasaklanması maske çıkarılmasını engelleyebilir. Bu önlem basında daha fazla yankı buldu ama en önemli karar bu değil. Yoğunluğun olduğu disko gibi eğlence yerlerinin kapatılması daha önemli. Virüs sosyal temas ile bulaşıyor. Eylül ayına olabilecek en düşük vaka sayısıyla girmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Bu arada yeni vaka artışında öne çıkan bölgelerden olan ülkenin kuzeydoğusundaki Bask'ta özerk yönetim hükümeti acil sağlık durumu ilan etti. Bask yönetimi, acil sağlık durumuyla ilgili alınacak ek önlemleri yarın duyurulacağını bildirdi.

Katalonya'da olduğu gibi Madrid özerk yönetiminde ise Kovid-19'un yoğun olduğu mahallelerde günde toplam bin kişiyi kapsayacak şekilde toplu PCR testlerine bugünden itibaren başlandı.

Etiketler: İspanya, koronavirüs
Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DSÖ: Aşı milliyetçiliğine son verin

    81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

    Kaymakamdan tebdili kıyafetle koronavirüs denetimi

    Alanya Belediye Başkanı Yücel koronavirüse yakalandı

    Özel okullara yüz yüze eğitim uyarısı

    Netanyahu, BAE'ye F-35 satılacağı haberini yalanladı

    Şanlıurfa, Ordu ve Eskişehir'de salgına karşı yeni tedbirler

    ABD'de Demokrat Parti Kurultayı sanal ortamda başladı

    Rusya Enerji Bakanı koronavirüse yakalandı

    Fahrettin Koca'dan '21 Eylül' çağrısı

    Çin: Koronavirüs aşısı yıl sonunda hazır olacak

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 52 bini aştı

    Son 24 saatte dünya genelindeki son gelişmeler

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz

    Savunma hakkı kısıtlanamaz

    Belarus’ta protestolar büyüyor

    'Yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor'

    Cumhur, EYT’lileri duymuyor

    Bir Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz
    Genel

    Savunma hakkı kısıtlanamaz
    Ahmet BATTAL

    Amerikan siyaseti ve Türk demokrasisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbazların maskesini indirmek için
    Osman ZENGİN

    Kadınlar her işte çalışmalı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Her fen, kendi lisanıyla Allah’tan bahsediyor
    Orhan GÜLER

    “Beşleme” ve “Nur Hareketi”nde büyük tadilât...
    Çetin ACAR

    Yeni Asya’da iki manşetle Risale-i Nur
    Genel

    Fahrettin Koca'dan '21 Eylül' çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.