İspanya'da OHAL 23 Mayıs'a kadar uzatılacak

İspanya Başbakanı Sanchez, Kovid-19 salgınından dolayı 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin 23 Mayıs'a kadar uzatılacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı sosyal ve ekonomik yeni tedbirleri açıkladı.

"Olağanüstü halin iyi işlediğini ve buna ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. A planı olağanüstü hal ve bir B planı yok. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olan ve toplu olarak korunmamızı sağlayan tek yol bu." diyen Sanchez, OHAL'in 2 hafta daha uzatılması talebiyle, gelecek çarşamba meclisin onayını isteyeceklerini söyledi.

"Aşı bulunmadıkça, önümüzdeki aylarda salgının tekrar arttığına tanıklık edeceğimize eminim." diyen Sanchez, salgına karşı alınan bireysel korumaların aynı ciddiyetle devam etmesi gerektiğini ve ulusal sağlık sisteminin stres altına girmesini önlemek zorunda olduklarını vurguladı.

Ülke genelinde 4 aşamalı olacak ve 4 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe girecek kademeli normale geçiş süreciyle ilgili de detaylar paylaşan Sanchez, "4 Mayıs'tan itibaren toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu olacak." dedi.

İspanya Başbakanı, pazartesiden itibaren toplu ulaşım için 6 milyon, belediyelere 7 milyon ve sosyal kurumlara 1,5 milyondan fazla maske dağıtacaklarını duyurdu.

Sanchez ayrıca, Kovid-19'un ülke ekonomisinde neden olduğu ciddi zararı hafifletmek için de önlemler aldıklarını kaydetti.