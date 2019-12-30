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30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İspanya ve Bolivya arasındaki diplomatik kriz

30 Aralık 2019, Pazartesi 21:43
Bolivya'nın, İspanyol iki diplomat ve bazı polisleri sınır dışı etme kararına karşılık olarak İspanya da Bolivyalı 3 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bolivya geçici yönetiminin düşmanca hareketine karşılık olarak İspanya'da görevli Bolivyalı 3 diplomatın istenmeyen kişi ilan edilerek, 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendiği" belirtildi.

İspanya ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliği ve güven duygularının yeniden inşa edilmesi yönünde adımlar atması için Bolivya geçici yönetimine çağrı yaptı.

İspanyol basını, söz konusu Bolivyalı 3 diplomatın, Ticari Ataşe Luis Quispe Condori, Askeri Ataşe Marcelo Vargas Barral ve polis görevlisi Orso Fernando Oblitas Siles olduğunu yazdı.

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado ve iki İspanyol diplomat ile bazı İspanyol polislerin istenmeyen kişi ilan edilip, sınır dışı edilmeleri kararını açıklamıştı.

Anez'in duyurduğu kararın ardından Meksika Büyükelçisi Mercado ve İspanyol diplomatlar bu ülkeden ayrılmışlardı.

AA

Etiketler: İspanya, Bolivya, diplomatik kriz
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