İsrail 1 yılda 885 sağlık personelini katletti

İsrail’in önce Gazze, peşinden Lübnan’a yönelik katliamları devam ederken, Gazze katliamlarının birinci yılı nedeniyle açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, savaş hukuku da dahil hiçbir kural kaide dinlemeden zalimliğine devam eden İsrail’in 885 sağlık personelini katlettiğini, 162 sağlık kuruluşunu kullanılamaz hale getirdiğine işaret etti.

Uluslararası toplumun bu vahşeti durdurmazsa artık sadece bölge ülkeleri değil, her ülke tehdit altında olduğunu söyleyen Sert, “Önce Gazze, şimdi de Lübnan’a yönelik sistematik katliamlar yapan katil devlet İsrail bir yıl içinde 42 bin Filistinliyi şehit etti. Bu saldırılarda 100 bin kişi yaralandı. Nüfusun büyük bir bölümü yerinden edildi ve özellikle Gazze Şeridi’nde taş üstünde taş kalmadı. 17 bin çocuğun kanı ellerinde. 11 binden fazla Gazzeli kayıp” dedi. Sert “Şimdi Lübnan’ı hedef alan binlerce sivili katleden İsrail, artık sadece bölge ülkeleri için değil, tüm dünya ülkeleri için tehdit oluşturuyor. Uluslararası toplum bu vahşeti durdurmazsa artık her ülke tehdit altında” diye konuştu. Ankara - Erhan Akkaya

Okunma Sayısı: 440

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.