İsrail, 22 evi daha yıktı

Bİrleşmiş Milletler (BM), İsrail’in 2 hafta içinde, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın “C” bölgesinde Filistinlilere ait 22 evi yıktığını ya da el koyduğunu duyurdu.

BM İnsanî İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) hazırladığı raporda, İsrail’in 2 hafta içinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistin mülklerine yönelik yıkım ve el koyma işlemlerine ilişkin bilgi ve- rildi. İsrail makamlarının “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 22 evi yıktığı veya el koyduğu belirtildi. Raporda ayrıca 19 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 13 kişinin yerinden olduğu ve 1400’den fazla kişinin de geçim kaynakları veya hizmet imkânları açısından zarar gördüğü kaydedildi. Filistinli ve İsrailli başta olmak üzere uluslar arası insan hakları örgütleri, Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın “C” olarak sınıflandırılan bölgelerinde, Filistinlilere verilen inşaat izinlerinde kasıtlı olarak ciddî kısıtlamalara imza attığını belirtiyor. İsrail, 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor. AA

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