İsrail 255 günde 37 bin 347 Filistinliyi katletti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha öldüğü, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda Filistinlileri darbetti Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, evlere baskınlar düzenleyerek Filistinlileri darbetti. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde gerçekleştirdiği baskında Danya Davud isimli Filistinli kadını gözaltına aldı. Baskın sırasında İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugaylarından yapılan açıklamada, "direnişçilerin Kalkilya'dan çekilirken İsrail ordu güçlerine ateş açtığı" belirtildi. İsrail askerleri, Eriha kentindeki Akabet Ceber Mülteci Kampı'nda evlerine baskın düzenleyerek sorguya çektiği Filistinlileri darbetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 547 Filistinli öldü. AA

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