İsrail, bir Filistinliyi daha şehit etti

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle vurduğu Filistinli şehit oldu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında bulunan polislere araçla saldırıda bulunan kişi vuruldu." ifadeleri kullanıldı. Ağır yaralanan araç sürücüsünün öldüğü belirtilen açıklamada, bir polisin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. "Kardeşinin düğününe hazırlık yapıyordu" Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın işgal altındaki Batı Şeria tarafında kalan banliyölerden Ebu Diys Beldesi Belediye Başkanı Ahmed Ebu Hilal, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında şehit ettiği Filistinlinin 27 yaşındaki Ahmed Mustafa Ureykat olduğunu belirtti. Ebu Hilal, şehit Ureykat'ın Batı Şeria'nın Beytullahim kentinden Ebu Diys'e döndüğünü ve kız kardeşinin akşam saatlerinde yapılacak düğünü için hazırlık yaptığını aktardı. İsrail polisinin Ureykat'ı soğukkanlılıkla şehit ettiğini vurgulayan Ebu Hilal, Filistinli gencin cesedinin İsrail polisince alıkonulduğunu kaydetti. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor. AA

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